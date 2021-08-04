Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли обеспокоила внешностью на мероприятии во Франции

После развода с Брэдом Питтом Джоли долгое время не появлялась на публике и избегала внимание аудитории, даже прекратила участвовать в съемках. Только в последние месяцы актриса возобновила деятельность и сразу попала под прицел камер.

На редких фото Джоли, как правило, скрывала лицо и фигуру, появлялась на прогулках с детьми во время шопинга. Несколько недель назад же Джоли отправилась во Францию в рамках рабочей поездки, где озадачила внешностью снова.

В светлом платье Джоли подчеркнула не только нежность образа, но и тонкие руки с выступающими венами.

«Она прекрасна😍; Какая же красавица!; Интересно меня одну она не восхищает; Шикарна😍 красивая не тока внешне но и душой😌; красивая женщина; Мне кажется этот брак ей пошел на пользу она как то скромнее и милее стала. Даже одежда такая элегантная. Красивая стала, но как будто здоровье хромает; Какие страшные руки😮; Вид рук ужас😮 все портит 😕; красивая. только руки выдают возраст», - написали в сети.

Напомним, что в данный момент звезда продолжает разбирательство с экс-супругом Брэдом Питтом по поводу опеки над детьми. В последний раз мужчина выиграл и получил совместную опеку, после чего Джоли начала другое разбирательство, связанное с финансами. Дело в том, что звезда не может продать активы в компании, которую они создавали вместе.

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