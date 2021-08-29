Известная актриса Анджелина Джоли поедлилась жизненной мудростью
Как передает Politeka.net, всемирно известная актриса Анджелина Джоли только недавно завела личную страницу в Инстаграм. А вот ее поклонники по всему миру уже давно ведут посвященные легендарной актрисе паблики, где публикуют ее снимки и высказывания.
На одной из страничек появился пост, который вызвал бурную реакцию Сети.
«Если вы не выйдете из коробки, в которой выросли, вы не поймете, насколько мир больше», - приведено изречение Джоли.
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Также в посте показали фото Джоли, на котором она запечатлена в шелковом топике с принтом. Эффектные черты лица актрисы подчеркивает яркий макияж.
"Мой прекрасный идол", "Красотка", "Это очень правильно", "Самая красивая женщина в мире", "Очень мудрые слова", "Красивая и умная женщина. У нее золотое сердце", "Добрая и красивая леди. Люблю тебя", - пишут в комментариях.
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