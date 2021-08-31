Зірка розповіла, що потрібно робити

Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі вразила виглядом в шкірі

Відома артистка вже давно завоювала любов публіки, і не втрачає своєї популярності, передає Politeka.net.

У мережі раз у раз згадують найсміливіші фото Джолі, створюючи фан-сторінки в Instagram.

Так, в одному з таких акаунтів опублікували архівний кадр знаменитості, піддавши його обробці, в результаті зовнішність зірки й зовсім здавалася ляльковою.

Джолі була у шкіряній сукні від Versace з глибоким вирізом, зачесавши волосся назад.

"Інший - це добре. Коли хтось говорить тобі, що ти інший, посміхайся, піднімай голову і пишайся», - процитували слова Анджеліни Джолі автори поста.

За півгодини публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів.

"❤️❤️❤️❤️🥰🥰😍😍🌹🌹🌹🌹", "Боже мій, яка красива жінка", " найкрасивіша з усіх😍 😍 😍 😍", "прекрасна", "королева", "ти дуже красива", "ти символ ❤️🔥❤️ дорога жінка", "Ви подарунок для людства. 🌹 ", "Справжня принцеса", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Анджеліна Джолі з'явилася в даному вбранні на прем'єрі фільму "Містер і місіс Сміт" у 2005 році. Досі цей образ розбурхує шанувальників.

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