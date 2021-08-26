Известная актриса Анджелина Джоли недавно завела страницу в социальных сетях и уже набрала около 10 тысяч подписчиков
Как передает Politeka.net, Анджелина Джоли является всемирно известной актрисой. Долгое время артистка входила в список знаменитостей, у которых не было социальных сетей. Но пару дней назад, у Джоли появилась страница в Инстаграм. Там она рассказала, почему решила нарушить правило. Теперь актриса активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз, на странице Анджелины Джоли в Инстаграм появилась публикация. На ней актриса объясняет, почему она зарегистрировалась в социальных сетях.
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"Это письмо, которое мне прислала девочка-подросток из Афганистана. Прямо сейчас народ Афганистана теряет способность общаться в социальных сетях и свободно выражать свои мысли. Поэтому я пришла в Instagram, чтобы поделиться их историями и голосами тех, кто во всем мире борется за свои основные права человека."
Стоит отметить, что Анджелина Джоли является послом ООН и таким образом она решила поддержать афганцев.
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