Звезда рассказала, что нужно делать

Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли впечатлила видом в коже

Известная артистка уже давно завоевала любовь публики, и не теряет своей популярности, передает Politeka.net.

В сети то и дело вспоминают самые смелые фото Джоли, создавая фан-страницы в Инстаграм.

Так, в одном из таких аккаунтов опубликовали архивный кадр знаменитости, поддав его обработке, в результате внешность звезды и вовсе казалась кукольной.

Джоли была в кожаном платье от Versace с глубоким вырезом, зачесав волосы назад.

«Иной - это хорошо. Когда кто-то говорит тебе, что ты иной, улыбайся, поднимай голову и гордись», - процитировали слова Анджелины Джоли авторы поста.

За полчаса публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев.

"❤️❤️❤️❤️🥰🥰😍😍🌹🌹🌹🌹", "Боже мой, какая красивая женщина", "Самая красивая из всех 😍😍😍😍", "Прекрасная", "Королева", "Ты очень красивая", "Ты СИМВОЛ ❤️🔥❤️ ДОРОГАЯ ЖЕНЩИНА", "Вы подарок для человечества. 🌹", "Настоящая принцесса", - написали пользователи сети.

Отметим, Анджелина Джоли появилась в данном наряде на премьере фильма "Мистер и миссис Смит" в 2005 году. До сих пор этот образ будоражит поклонников.

Напомним, что Джоли впечатлила эффектным видом, примерив "мужской" костюм

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