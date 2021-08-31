Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли впечатлила видом в коже
Известная артистка уже давно завоевала любовь публики, и не теряет своей популярности, передает Politeka.net.
В сети то и дело вспоминают самые смелые фото Джоли, создавая фан-страницы в Инстаграм.
Так, в одном из таких аккаунтов опубликовали архивный кадр знаменитости, поддав его обработке, в результате внешность звезды и вовсе казалась кукольной.
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Джоли была в кожаном платье от Versace с глубоким вырезом, зачесав волосы назад.
«Иной - это хорошо. Когда кто-то говорит тебе, что ты иной, улыбайся, поднимай голову и гордись», - процитировали слова Анджелины Джоли авторы поста.
За полчаса публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев.
"❤️❤️❤️❤️🥰🥰😍😍🌹🌹🌹🌹", "Боже мой, какая красивая женщина", "Самая красивая из всех 😍😍😍😍", "Прекрасная", "Королева", "Ты очень красивая", "Ты СИМВОЛ ❤️🔥❤️ ДОРОГАЯ ЖЕНЩИНА", "Вы подарок для человечества. 🌹", "Настоящая принцесса", - написали пользователи сети.
Отметим, Анджелина Джоли появилась в данном наряде на премьере фильма "Мистер и миссис Смит" в 2005 году. До сих пор этот образ будоражит поклонников.
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