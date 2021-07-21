Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли впечатлила внешностью своих поклонников

Анджелина Джоли с ранних лет снимается в фильмах, передает Politeka.net. Особую популярность звезде принесли фильмы о героине из комиксов Ларе Крофт и Джейн Смит в боевике "Мистер и миссис Смит".

Хотя эти картины были сняты уже много лет назад, фанаты продолжают следить за жизнью и творчеством актрисы.

Поклонники нередко вспоминают образы артистки на красных дорожках, которые наделали шума.

Так, в одной из фан-групп опубликовано фото актрисы, сделанное на церемонии BAFTA Awards 2014. Тогда Анджелина пришла в классическом черном "мужском" костюме с белой рубашкой от Saint Laurent, намеренно недовязанная бабочка завершила образ.

Красотка заворожила внешностью, подчеркнув глаза черной подводкой.

"Любовь - это когда вы желаете всего наилучшего людям, которых любите, когда вы ставите их интересы и благополучие выше собственных. Всегда", - написали авторы поста.

За четыре часа публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев:

"Милая 👏👏👏", "Супер ❤❤❤👍👍👍❤❤❤👍👍👍❤❤❤👍👍👍❤", "Джоли всегда выглядит ооочень умной и горячей, люблю", "Красивая женщина 🙌🔥😍", "Как красиво 😍😍", "Просто красиво ❤️".

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