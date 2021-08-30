Культова голлівудська актриса Анджеліна Джолі раніше часто влаштовувала екстравагантні фотосесії
Артистка після розлучення з Бредом Піттом практично не контактує зі ЗМІ, не розповідає про особисте життя і не з'являється на публічних заходах. При цьому на рідкісних кадрах, які були зроблені під час поїздки Джолі до Франції, зірка виглядала дуже стильно, хоч і досить скромно.
Зараз Анджеліна припинила приміряти вбрання, що демонструють її фігуру, практично не носить відкритий одяг і завжди ховає обличчя під маскою. Тому шанувальники стали публікувати кращі кадри Джолі з минулого набагато частіше, згадуючи її любов до чорного кольору і досить сміливим образам.
На одному з таких фото знаменитість продемонструвала вдалий образ в чорному вбранні з глибоким декольте. Якщо тепер Джолі приховує свої форми, то раніше робила акцент спеціально виключно на них. Навіть з простим макіяжем при цьому зірка виглядала дуже привабливо і без комплексів.
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В цілому, вже давно 46-річна актриса стала рідше миготіти на великому екрані і червоних доріжках, проте це не заважає шанувальникам регулярно публікувати в соцмережах її свіжі та архівні фото, а також ділитися запам'яталися цитатами кумира.
На одній з фан-сторінок Джолі в Instagram також з'явився знімок, на якому актриса постала в елегантному і в той же час жіночному образі.
Нагадавши, Джолі в сукні з відкритим верхом кокетливо показала свої коштовності.
Як повідомляла Politeka, Джолі в шовковій сукні показала натуральну красу крупним планом.
Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі засвітила апетитні форми в мокрій сукні.