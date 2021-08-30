Культовая голливудская актриса Анджелина Джоли ранее часто устраивала экстравагантные фотосессии

Артистка после развода с Брэдом Питтом практически не контактирует со СМИ, не рассказывает о личной жизни и не появляется на публичных мероприятиях. При этом на редких кадрах, которые были сделаны во время поездки Джоли во Францию, звезда выглядела очень стильно, хоть и довольно скромно.

Сейчас Анджелина прекратила примерять наряды, демонстрирующие ее фигуру, практически не носит открытую одежду и всегда прячет лицо под маской. Поэтому поклонники стали публиковать лучшие кадры Джоли из прошлого намного чаще, вспоминая ее любовь к черному цвету и довольно смелым образам.

На одном из таких фото знаменитость продемонстрировала удачный образ в черном наряде с глубоким декольте. Если теперь Джоли скрывает свои формы, то ранее делала акцент специально исключительно на них. Даже с простым макияжем при этом звезда выглядела очень привлекательно и без комплексов.

В целом, уже давно 46-летняя актриса стала реже мелькать на большом экране и красных дорожках, однако это не мешает поклонникам регулярно публиковать в соцсетях ее свежие и архивные фото, а также делиться запомнившимися цитатами кумира.

На одной из фан-страниц Джоли в Инстаграм также появился снимок, на котором актриса предстала в элегантном и в то же время женственном образе.

Напомним, Джоли в платье с открытым верхом кокетливо показала свои драгоценности.

Как сообщала Politeka, Джоли в шелковом платье показала натуральную красоту крупным планом.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли засветила аппетитные формы в мокром платье.