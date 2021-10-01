Культовая американская актриса Анджелина Джоли впервые за долгое время появилась вместе с приемной дочерью на публике

Вчера в Беверли-Хиллз состоялась ежегодная церемония Variety Power Of Women, которую решила посетить Анджелина Джоли. Данное событие стало знаковым для фанатов, ведь артистка уже очень давно не посещала публичных мероприятий.

Однако в этот раз звезда появилась с приемной дочерью, чем еще больше удивила аудиторию. Так, Анджелина Джоли, которая пришла вместе с 16-летней приемной дочерью Захарой, встретилась на дорожке с Кэти Перри и Орландо Блумом, а также другими артистами.

Во время мероприятия Джоли поднялась на сцену, показав свой роскошный наряд. Для выхода в свет Джоли выбрала сдержанное длинное платье светло-коричневого цвета, а ее дочь — лук в светлых тонах.

Стоит отметить, что последние годы Анджелина Джоли редко появляется на красных дорожках светских мероприятий. После развода с Брэдом Питтом звезда начала вести закрытый образ жизни.

Ранее на одном из фан-аккаунтов вспомнили период, когда Джоли совершенно без стеснений показывала фигуру и устраивала новые съемки каждую неделю. Причем Джоли тогда делала акцент на бюсте, удивляя тонкой талией.

Снимки с самоуверенной и игривой актрисой очень редко появляются в сети, поэтому снимок из архива фанаты оценили сразу.

Напомним, разборки Брэда Питта и Анджелины Джоли вспыхнули с новой силой.

Как сообщала Politeka, Марго Робби, которую подозревают в романе с Бредом Питтом, очаровала видом в белом наряде.

Также Politeka писала, что дочь Анджелины Джоли Захара ошеломила видом в супермаркете.