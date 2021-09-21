Австралийская актриса Марго Робби, которую подозревают в романе с Бредом Питтом, поделилась стильным образом

Как пишет Politeka.net, австралийская актриса Марго Робби прославилась среди украинского зрителя благодаря роли Харли Квинн в "Отряде самоубийц". Также красотке приписывают роман с Брэдом Питтом. Изначально слухи появились в 2015 году, когда Робби снималась в "Игра на понижение", где Питт был продюсером. А новая волна слухов пошла после начала съемок фильма "Вавилон", где оба играют главные роли. Очевидцы отмечают, что между дублями Марго и Бред открыто флируют и это несмотря на то, что красотка замужем.

Марго не ведет страничку в Инстаграм, но фанаты создают фан-аккаунты в социальной сети. Так, на одной из таких страничек появилось новое фото Робби. Красотка была в белой блузе, позируя у стены. Образ девушка дополнила ярким мейкапом.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Богиня", "Удивительная", "Прекрасная прелесть", "Соблазнительная девушка, милая. Обожаю твой фильм", "Каждый день ты делаешь мою жизнь прекраснее", "Самая красивая девушка в мире".

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