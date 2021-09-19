Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли часто ходит за покупками вместе со своими детьми

Как пишет Politeka.net, папарацци регулярно ловят звезду, когда та совершает покупки в супермаркетах и магазинах одежды. Практически всегда по магазинам с Джоли ходит кто-то из ее шестерых детей. В этот раз 46-летняя актриса пошла за покупками с дочкой Захарой.

На одной из фан-страничек в соцсетях появилось фото, на котором Джоли расплачивалась с кассиром. В это время ее дочка стояла рядом. Поклонников поразил внешний вид девочки. Она была одета в красное длинное платье, которое напоминало вечерний наряд.

«18 сентября Анджелина Джоли и Захара делают покупки на рынке Эревон в Западном Голливуде», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники оставили множество отзывов.

«Очень красивые и знакомые образы», «Мамина дочка», «Что на ней надето?», «Странный наряд», «Какие милые», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анджелина Джоли в роскошном платье с вырезом впечатлила формами: "Ничуть не постарела".

Как сообщала Politeka, Джоли напомнили, какой красоткой она была в браке с Брэдом Питтом: "Так скучаю".

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