Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі під час поїздки здивувала стилем одягу

Анджеліна Джолі кілька днів тому відвідала Білий дім під час візиту до Вашингтона. 46-річна актриса добре відома своєю громадською та благодійною діяльністю, тому більшість публічних зустрічей зараз у неї виключно ділові.

У Білому домі актриса і режисер обговорювала з членами Конгресу і членами адміністрації президента Джо Байдена дію закону про насильство щодо жінок. Після цього Джолі також встигла поспілкуватися з гімнастками збірної США.

Після низки ділових зустрічей Анджеліна поспішила повернутися додому до дітей:

"Анджеліна Джолі відлітає додому в Лос-Анджелес після подорожі на східне узбережжя, Нью-Йорк, США" - сказано в підписі під відео. Як можна помітити, свого стилю артистка не змінила-вибрала вільний наряд, приховала фігуру і ретельно сховала обличчя під маскою.

Раніше Politeka писала, що Анджеліна Джолі вразила ляльковою зовнішністю в шкіряному вбранні: фото.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі в наряді з відкритим верхом не посоромилася показати "багатства": "Без комплексів".

A ще Politeka повідомляла, що Джолі в шовковому топіку сколихнула заявою: "ви не зрозумієте...".