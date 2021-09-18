Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли во время поездки удивила стилем одежды
Анджелина Джоли несколько дней назад посетила Белый дом во время визита в Вашингтон. 46-летняя актриса хорошо известна своей общественной и благотворительной деятельностью, поэтому большинство публичных встреч сейчас у нее исключительно деловые.
В Белом доме актриса и режиссер обсуждала с членами Конгресса и членами администрации президента Джо Байдена действие закона о насилии в отношении женщин. После этого Джоли также успела пообщаться с гимнастками сборной США.
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После череды деловых встреч Анджелина поспешила вернуться домой к детям:
«Анджелина Джоли улетает домой в Лос-Анджелес после путешествия на восточное побережье, Нью-Йорк, США» - сказано в подписи под видео. Как можно заметить, своему стилю артистка не изменила – выбрала свободный наряд, скрыла фигуру и тщательно спрятала лицо под маской.
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