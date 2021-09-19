На фан-сторінці Анджеліни Джолі згадали про щасливі моменти з життя актриси з екс-чоловіком Бредом Піттом

Відносини артистки з актором Бредом Піттом завжди детально висвітлювалися пресою з самого початку відносин. Причому вони почалися скандально і закінчилися точно так же. Розлучення пари вдарило по зірці і її здоров'ю.

Незважаючи на сварки і поділ майна, а також розгляду в суді з приводу спільної опіки над дітьми, шанувальники все одно захоплюються артисткою і її екс-чоловіком, адже вони були найзнаменитішою голлівудською парою.

Цього разу шанувальники показали кадри зі світського вечора, де пара з'явилася разом і раділа за досягнення один одного.

"Я так сумую за ними разом 🥺❤️; красива пара була❤️; такі щиро погляди і емоції👏 😍; о Боже, яка чудова краса😍; коли це було?; які прекрасні були❤️; мені завжди подобалася їх романтичність 😣; спогади❤; чудово🤩 🔥; вона чудова 😍 " - пишуть шанувальники в мережі.

Тепер зірка веде тихе життя і не дає інтерв'ю, дуже рідко знімається у фільмах і більше часу приділяє сім'ї. Шанувальники ж люблять згадувати, як раніше виглядала їх улюблена актриса, а також вихваляють її квітучий зовнішній вигляд.

Під одним з таких фото шанувальники були підкорені свіжим виглядом Джолі з нюдовим макіяжем і в білій сорочці.

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