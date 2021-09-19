На фан-странице Анджелины Джоли вспомнили о счастливых моментах из жизни актрисы с экс-супругом Брэдом Питтом
Отношения артистки с актером Брэдом Питтом всегда подробно освещались прессой с самого начала отношений. Причем они начались скандально и закончились точно так же. Развод пары ударил по звезде и ее здоровью.
Несмотря на ссоры и деление имущества, а также разбирательства в суде по поводу совместной опеки над детьми, поклонники все равно восхищаются артисткой и ее экс-супругом, ведь они были самой знаменитой голливудской парой.
В этот раз поклонники показали кадры со светского вечера, где пара появилась вместе и радовалась за достижения друг друга.
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«Я так скучаю по ним вместе 🥺❤️; Красивая пара была ❤️; Такие искренне взгляды и эмоции👏😍; о боже, какая чудесная красота 😍; Когда это было?; какие прекрасные были❤️; мне всегда нравилась их романтичность 😣; Воспоминания❤; Великолепно 🤩🔥; Она чудесная 😍» - пишут поклонники в сети.
Теперь звезда ведет тихую жизнь и не дает интервью, очень редко снимается в фильмах и больше времени уделяет семье. Поклонники же любят вспоминать, как ранее выглядела их любимая актриса, а также восхваляют ее цветущий внешний вид.
Под одним из таких фото поклонники были покорены свежим видом Джоли с нюдовым макияжем и в белой рубашке.
Ранее Politeka писала, что Анджелина Джоли поразила кукольной внешностью в кожаном наряде: фото.
Напомним, что Анджелина Джоли в наряде с открытым верхом не постеснялась показать "богатства": "Без комплексов".
A еще Politeka сообщала, что Джоли в шелковом топике всколыхнула заявлением: "Вы не поймете...".
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