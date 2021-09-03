На місці "друга" актриси багато хто хотів би опинитися

Анджеліна Джолі, яку в Мережі називають мало не найкрасивішою актрисою в світі, здивувала новим образом - романтичним і милим одночасно

Як відомо, багатодітна 46-річна Джолі не поширюється про особисте життя. Вона так і не завела собі аккаунт в Instagram, зате підсобили її шанувальники. На одній з фан-сторінок голлівудської красуні в Instagram опублікували нове фото, на якому Анджеліна позувала в несподіваній "компанії", передає Politeka.net.

Актриса постала в облягаючій сукні бежевого кольору, підкресливши осину талію широким шкіряним поясом. Актриса зібрала волосся в хвіст і доповнила лук стильними сонцезахисними окулярами. В руках зірка тримала великого плюшевого носорога, притиснувши його до себе. Виглядало це дуже мило.

Користувачі кинулися коментувати, засипавши Джолі компліментами:

"Вау, прекрасна чудова, мадам Анджеліна"

"Воістину ангельська!!!!!!! 💯"

"Як мило! ❤️"

"Ти можеш тримати мене так, як іграшку, в будь-який час"

"❤️чому я не цей носоріг 🙌"

"Ви дуже красива, елегантна леді ❤️"

"🔥❤️ героїня Джолі"

"Містер і місіс Сміт?"

Відзначимо, Джолі регулярно перераховує частину свого гонорару до Фонду захисту природи, піклуючись про збереження рідкісних видів тварин і навколишнє середовище в цілому. В її плани входить організація і випуск екологічного журналу, який буде висвітлювати всі проблеми, пов'язані з природою і її мешканцями.

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