Анджеліна Джолі, яку в Мережі називають мало не найкрасивішою актрисою в світі, здивувала новим образом - романтичним і милим одночасно
Як відомо, багатодітна 46-річна Джолі не поширюється про особисте життя. Вона так і не завела собі аккаунт в Instagram, зате підсобили її шанувальники. На одній з фан-сторінок голлівудської красуні в Instagram опублікували нове фото, на якому Анджеліна позувала в несподіваній "компанії", передає Politeka.net.
Актриса постала в облягаючій сукні бежевого кольору, підкресливши осину талію широким шкіряним поясом. Актриса зібрала волосся в хвіст і доповнила лук стильними сонцезахисними окулярами. В руках зірка тримала великого плюшевого носорога, притиснувши його до себе. Виглядало це дуже мило.
Користувачі кинулися коментувати, засипавши Джолі компліментами:
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"Вау, прекрасна чудова, мадам Анджеліна"
"Воістину ангельська!!!!!!! 💯"
"Як мило! ❤️"
"Ти можеш тримати мене так, як іграшку, в будь-який час"
"❤️чому я не цей носоріг 🙌"
"Ви дуже красива, елегантна леді ❤️"
"🔥❤️ героїня Джолі"
"Містер і місіс Сміт?"
Відзначимо, Джолі регулярно перераховує частину свого гонорару до Фонду захисту природи, піклуючись про збереження рідкісних видів тварин і навколишнє середовище в цілому. В її плани входить організація і випуск екологічного журналу, який буде висвітлювати всі проблеми, пов'язані з природою і її мешканцями.
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