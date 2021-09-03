Анджелина Джоли, которую в Сети называют чуть ли не самой красивой актрисой в мире, удивила новым образом - романтическим и милым одновременно
Как известно, многодетная 46-летняя Джоли не распространяется о личной жизни. Она так и не завела себе аккаунт в Инстаграм, но зато подсуетились ее поклонники. На одной из фан-страничек голливудской красотки в Инстаграм опубликовали новое фото, на котором Анджелина позировала в неожиданной "компании", передает Politeka.net.
Актриса предстала в облегающем платье бежевого цвета, подчеркнув осиную талию широким кожаным поясом. Актриса собрала волосы в хвост и дополнила лук стильными солнцезащитными очками. В руках звезда держала большого плюшевого носорога, прижав его к себе. Выглядело это очень мило.
Пользователи кинулись комментировать, засыпав Джоли комплиментами.
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"Вау, прекрасная великолепная, мадам Анджелина"
"Поистине ангельская!!!!!!! 💯"
"Как мило! ❤️"
"Ты можешь держать меня так, как игрушку, в любое время"
"❤️почему я не этот носорог 🙌"
"Вы очень красивая, элегантная леди ❤️"
"🔥❤️🔥героиня Джоли"
"Мистер и миссис Смит?"
Отметим, Джоли регулярно перечисляет часть своего гонорара в Фонд защиты природы, заботясь о сохранении редких видов животных и об окружающей среде в целом. В ее планы входит организация и выпуск экологического журнала, который будет освещать все проблемы, связанные с природой и ее обитателями.
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