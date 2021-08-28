Известная актриса Анджелина Джоли в молодости была более раскованна и смелая во время фотосессий

Популярная голливудская актриса сейчас не появляется на публике, не обсуждает личную жизнь и фактически прекратила давать интервью. Причем образы и стиль Джоли также сменились. Теперь артистка носит только свободные платья без принтов, полностью скрывающие ее фигуру.

Однако так было не всегда и в начале своей карьеры, а также во время выходов первых фильмов с Джоли образы у нее были более раскованными, а сама она не боялась экспериментировать. Одной из экстравагантных и удачных съемок в это время считает фотосессия, сделанная 27 лет назад.

«19-летняя Анджелина Джоли ест мороженое Ben & Jerry’s, сфотографированная Мишелем Буркаром, 1994 год» - пишут в сети.

«Она была слишком молода и все та же. Боже, она великолепна, та еще любительница сладкого; тогда была такая яркая, ослепительная; годы ее сломили» - пишут в сети.

Отметим, ранее мы писали, что актриса наконец-то завела свою страницу в Инстаграм, где уже появилась публикация. В актриса объясняет, почему она зарегистрировалась в социальных сетях.

"Это письмо, которое мне прислала девочка-подросток из Афганистана. Поэтому я пришла в Instagram, чтобы поделиться их историями и голосами тех, кто во всем мире борется за свои основные права человека" - похоже, звезда не хочет делиться своими селфи, предпочитая публиковать другой контент.

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