Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі прилетіла на важливі заходи до Вашингтона, показавши себе в скромних нарядах

Нещодавно Анджеліна Джолі приїхала до столиці США Вашингтон, щоб обговорити майбутнє закону про насильство щодо жінок. Зірка встигла відвідати кілька заходів, зробити фото з колегами і засвітилася на публіці під час ділових поїздок вдень.

«В якості спеціального посланника УВКБ ООН Анджеліна також зустрілася з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем» - йдеться в описі під кадрами. На знімках Джолі була в масці, проте її скромна сукня зробила акцент на стрункій фігурі, на яку і дивилися фанати.

Шанувальники також відповіли:

"Дуже красиво добре представлено, яких відвідала Добра моя богиня; Доброго ранку тобі, красуня; твій день сповнений любові і ласки, все йде добре, красиво, твої кроки осяваються, завжди йдіть красиво; така природна; нітрохи не постаріла; худа, як і раніше» .

Раньше на одній з фан-сторінок зірки в Instagram вирішили згадати, як виглядала актриса на початку своєї кар'єри, коли тільки пробувала себе в ролі моделі, з її фото на початку 2010-х.шанувальники підібрали схожі фото в капелюшках.

На першому зірка була зовсім юною, а на другому красувалася вже впевнена в собі жінка-актриса.

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