На фан-странице всемирно известной голливудской актрисы и режиссера Анджелины Джоли появился интригующий кадр

До развода с Брэдом Питтом, скандалов из-за опеки над детьми и долгого отсутствия на публике Джоли выглядела совсем иначе. Если сейчас артистка скрывает фигуру под мешковатыми платьями и костюмами, то ранее она делала акцент на фигуре каждый раз, когда выходила на красную дорожку.

Даже во время интервью ранее Джоли блистала с ярким макияжем и часто делала простые прически, чтобы не отвлекать внимание от ее излюбленных образов.

Поклонники снова решили вспомнить, как хорошо актриса выглядела несколько лет назад, до того, как сильно похудела и начала вести закрытый образ жизни.

«Для меня этот мир прекрасен 🌝; в ней настоящая женская энергия😉; Если красота такая же круглая, как Анджелина…; Только красота на любой вкус; Столько процедур на лице, глазах, зубах ... красивых, но ненатуральных; мне кажется Моника была красивее 😍; Для меня эта женщина эталон красоты; Это была находка❤» - отвечают поклонники в сети.

Ранее цветущий вид Джоли также стал поводом для зависти, ведь ее четкие линии скул и подбородка являются примером для многих косметологов, а ухоженная кожа считается примером для подражания.

Ранее Politeka писала, что Анджелина Джоли поразила кукольной внешностью в кожаном наряде: фото.

Напомним, что Анджелина Джоли в наряде с открытым верхом не постеснялась показать "богатства": "Без комплексов".

A еще Politeka сообщала, что Джоли в шелковом топике всколыхнула заявлением: "Вы не поймете...".