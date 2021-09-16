Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли прилетела на важные мероприятия в Вашингтон, показав себя в скромных нарядах

Недавно Анджелина Джоли приехала в столицу США Вашингтон, чтобы обсудить будущее закона о насилии в отношении женщин. Звезда успела посетить несколько мероприятий, сделать фото с коллегами и засветилась на публике во время деловых поездок днем.

«В качестве специального посланника УВКБ ООН Анджелина также встретилась с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем» - говорится в описании под кадрами. На снимках Джоли была в маске, однако ее скромное платье сделало акцент на стройной фигуре, на которую и смотрели фанаты.

Поклонники также ответили:

«Очень красиво хорошо представлено, которых посетила добрая моя богиня; Доброе утро тебе, красавица; твой день полон любви и ласки, все идет хорошо, красиво, твои шаги озаряются, всегда идите красиво; такая естественная; ничуть не постарела; худая, как и раньше» .

Ранее на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм решили вспомнить, как выглядела актриса в начале своей карьеры, когда только пробовала себя в роли модели, с ее фото в начале 2010-х. Поклонники подобрали схожие фото в шляпках.

На первом звезда была совсем юной, а на втором красовалась уже уверенная в себе женщина-актриса.

Напомним, что Джоли застала красоток-дочерей за любимым занятием: "Что за милота?".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли с необычным макияжем удивила внешностью: "Столько процедур на лице".

Также Politeka писала, что Джоли показала, насколько красивой можно быть в расстегнутой рубашке: "А радости сколько".