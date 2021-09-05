Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли показала любимое занятие красавиц-дочерей

Голливудская звезда Анджелина Джоли не так давно завела свой аккаунт в Инстаграм, причем ранее она никогда не вела страницы в социальных сетях. Там звезда решила не показывать привычные селфи, зато впервые показала своих двух старших дочерей.

Звезда поделилась снимками девочек — 16-летней Захары и 15-летней Шайло. На снимках обе девочки позируют с книгами в руках, показывая свои любимые истории.

«Конец летнего чтения. Это одни из любимых книг в нашем доме. Хотелось бы узнать, какие у вас», — пишет под постом Джоли.

Захара держит в руках «Самые голубые глаза» Тони Моррисон, а Шайла выбрала «Темную леди» писателя Акалы.

Пользователи сразу отреагировали:

«Какие они красивые; Вы читали семь мужей Эвелин Хьюго?; Я люблю тебя и твоих детей из Ирана; Люблю тебя и твою семью ❤; Я люблю тебя, Анджелина😍 что за милота; какие они красавицы; лучший вид; Пурпурный цвет от Элис Уокер! ШЕДЕВР😍; Мастер и Маргарита - роман русского писателя Михаила Булгакова.; Furiously Happy от Дженни Лоусон - моя любимица 💜;

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