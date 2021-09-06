На фан-странице всемирно известной голливудской актрисы и режиссера Анджелины Джоли появились стильные кадры

Популярная актриса ранее, до развода с Брэдом Питтом, часто устраивала запоминающиеся фотосессии и принимала участие в съемках культовых фильмах. Сейчас Джоли отступила от своего привычного образа жизни в прошлом.

Теперь звезда ведет тихую жизнь и не дает интервью, очень редко снимается в фильмах и больше времени уделяет семье. Поклонники же любят вспоминать, как ранее выглядела их любимая актриса, а также восхваляют ее цветущий внешний вид.

Под одним из таких фото поклонники были покорены свежим видом Джоли с нюдовым макияжем и в белой рубашке.

Вот что пишут фанаты:

«Может быть красивой в любом виде😍; ткань рубашки обычная?; Из-за этого люблю тебя больше. Просто посмотрите на ее внешность; Я желаю вам всего наилучшего; наша богиня🤗; В поисках следующего приключения😊; Хорошая картинка, а радости сколько👌; я без у ма от нее😂; Великолепно😍; раньше была счастливая».

Также на фан-аккаунте опубликовали архивный кадр знаменитости, поддав его обработке, в результате внешность звезды и вовсе казалась кукольной.Джоли была в кожаном платье от Versace с глубоким вырезом, зачесав волосы назад.

Ранее Politeka писала, что Анджелина Джоли поразила кукольной внешностью в кожаном наряде: фото.

Напомним, что Анджелина Джоли в наряде с открытым верхом не постеснялась показать "богатства": "Без комплексов".

A еще Politeka сообщала, что Джоли в шелковом топике всколыхнула заявлением: "Вы не поймете...".