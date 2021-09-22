Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли все еще не может урегулировать вопросы развода с Брэдом Питтом

Брэд Питт вынужден снова обратиться в суд из-за поведения Анджелины Джоли. В особенности это касается отказа знаменитости продавать поместье во Франции на выгодных ему условиях. Такую информацию сообщает dailymail.

По мнению артиста, бывшая жена специально устраивает всяческие помехи разделу имущества, чтобы воспользоваться этим положением. Стоит отметить, что поместье Château Miraval стоит 164 миллиона долларов.

Сейчас Анджелина пытается продать свои 40% акций на собственность, не учитывая интересы своего бывшего мужа.

В исковом заявлении Питта подмечено, что Джоли не учитывает количество средств, которые вложил в поместье сам Питт. Причем в течение последних четырех лет компания Джоли систематически откладывала утверждение годовой отчетности и продление срока полномочий менеджера.

Такой поступок, по мнению инсайдеров, поразил актера, и он даже назвал Джоли мстительной, осудив ее действия.

Ранее мы писали, что недавно Анджелина Джоли приехала в столицу США Вашингтон, чтобы обсудить будущее закона о насилии в отношении женщин. Звезда успела посетить несколько мероприятий, сделать фото с коллегами и засветилась на публике во время деловых поездок днем.

В Белом доме актриса и режиссер обсуждала с членами Конгресса и членами администрации президента Джо Байдена действие закона о насилии в отношении женщин. После этого Джоли также успела пообщаться с гимнастками сборной США.

Напомним, что Джоли застала красоток-дочерей за любимым занятием: "Что за милота?".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли с необычным макияжем удивила внешностью: "Столько процедур на лице".

Также Politeka писала, что Джоли показала, насколько красивой можно быть в расстегнутой рубашке: "А радости сколько".