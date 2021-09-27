Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли подогревает слухи о романе с канадским рэпером
Уже несколько месяцев Анджелина Джоли и рэпер The Weeknd (Эйбел Тесфайе) появляются вместе, сообщает Politeka.net.
Так, в сети появились фото двух знаменитостей у входа в один из престижных итальянских ресторанов в Лос-Анджелесе. По информации СМИ, пара провела около 2,5 часа в закрытой частной зоне.
Примечательно, что прибыли они в заведение по отдельности, но вышли вместе, и поехали в особняк рэпера.
NEW🚨 Angelina jolie and The Weeknd are seen leaving a restaurant together last night.📸
September 25, 2021. pic.twitter.com/8lWkhTba9PПопулярные статьи сейчас— News of Angelina Jolie (@wantexjolie) September 26, 2021Показать еще
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Отметим, первые слухи о романе Джоли с Тесфайе, который ее на 15 лет моложе, появились летом 2021-го. Тогда парочку также заметили за ужином в одном из заведений, а покинули они его с разницей в 15 минут. Оба никак не комментировали свой возможный роман. Возможно, актриса нашла замену бывшему мужу Брэду Питту, с которым уже давно рассталась, а Эйбел давно расстался с моделью Беллой Хадид.
Отметим, у Анджелины Джоли продолжается многолетний бракоразводный процесс. Актриса вместе с Брэдом Питтом борются за права опеки над детьми.
Также супруги делят совместное имущество. В частности, суд должен рассмотреть жалобу Питта по поводу вопроса владения поместьем Chateau Miraval с виноградниками во Франции.
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