Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли подогревает слухи о романе с канадским рэпером

Уже несколько месяцев Анджелина Джоли и рэпер The Weeknd (Эйбел Тесфайе) появляются вместе, сообщает Politeka.net.

Так, в сети появились фото двух знаменитостей у входа в один из престижных итальянских ресторанов в Лос-Анджелесе. По информации СМИ, пара провела около 2,5 часа в закрытой частной зоне.

Примечательно, что прибыли они в заведение по отдельности, но вышли вместе, и поехали в особняк рэпера.

Отметим, первые слухи о романе Джоли с Тесфайе, который ее на 15 лет моложе, появились летом 2021-го. Тогда парочку также заметили за ужином в одном из заведений, а покинули они его с разницей в 15 минут. Оба никак не комментировали свой возможный роман. Возможно, актриса нашла замену бывшему мужу Брэду Питту, с которым уже давно рассталась, а Эйбел давно расстался с моделью Беллой Хадид.

Отметим, у Анджелины Джоли продолжается многолетний бракоразводный процесс. Актриса вместе с Брэдом Питтом борются за права опеки над детьми.

Также супруги делят совместное имущество. В частности, суд должен рассмотреть жалобу Питта по поводу вопроса владения поместьем Chateau Miraval с виноградниками во Франции.

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