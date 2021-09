Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли подогревает слухи о романе с канадским рэпером

Уже несколько месяцев Анджелина Джоли и рэпер The Weeknd (Эйбел Тесфайе) появляются вместе, сообщает Politeka.net.

Так, в сети появились фото двух знаменитостей у входа в один из престижных итальянских ресторанов в Лос-Анджелесе. По информации СМИ, пара провела около 2,5 часа в закрытой частной зоне.

Примечательно, что прибыли они в заведение по отдельности, но вышли вместе, и поехали в особняк рэпера.

NEW🚨 Angelina jolie and The Weeknd are seen leaving a restaurant together last night.📸



September 25, 2021. pic.twitter.com/8lWkhTba9P