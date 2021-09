Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі підігріває чутки про роман з канадським репером

Вже кілька місяців Анджеліна Джолі й репер The Weeknd (Ейбел Тесфайе) з'являються разом, повідомляє Politeka.net.

Так, в мережі з'явилися фото двох знаменитостей біля входу в один з престижних італійський ресторанів в Лос-Анджелесі. За інформацією ЗМІ, пара провела близько 2,5 години в закритій приватній зоні.

Примітно, що прибули вони в заклад окремо, але вийшли разом, і поїхали в особняк репера.

NEW🚨 Angelina jolie and The Weeknd are seen leaving a restaurant together last night.📸



September 25, 2021. pic.twitter.com/8lWkhTba9P