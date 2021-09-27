Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі підігріває чутки про роман з канадським репером

Вже кілька місяців Анджеліна Джолі й репер The Weeknd (Ейбел Тесфайе) з'являються разом, повідомляє Politeka.net.

Так, в мережі з'явилися фото двох знаменитостей біля входу в один з престижних італійський ресторанів в Лос-Анджелесі. За інформацією ЗМІ, пара провела близько 2,5 години в закритій приватній зоні.

Примітно, що прибули вони в заклад окремо, але вийшли разом, і поїхали в особняк репера.

Зазначимо, перші чутки про роман Джолі з Тесфайє, який її на 15 років молодше, з'явилися влітку 2021-го. Тоді парочку також помітили за вечерею в одному із закладів, а покинули вони його з різницею в 15 хвилин. Обидва ніяк не коментували свій можливий роман. Можливо, актриса знайшла заміну колишньому чоловікові Бреду Пітту, з яким вже давно розлучилася, а Ейбел давно розлучився з моделлю Беллою Хадід.

Зазначимо, в Анджеліни Джолі триває багаторічний шлюборозлучний процес. Актриса разом з Бредом Піттом борються за права опіки над дітьми.

Також подружжя ділить спільне майно. Зокрема, суд повинен розглянути скаргу Пітта з приводу питання володіння маєтком Chateau Miraval з виноградниками у Франції.

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