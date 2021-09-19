Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли во время деловой встречи озадачила уставшим видом
Анджелина Джоли не так давно начала сама вести свою страницу в Инстаграм, а также публиковать различные фото, на которых практически не показывает себя. В то же время на фан-страницах появилось множество снимков с актрисой, которые были сделаны во время ее путешествия в Вашингтон для деловых встреч.
Анджелина прилетела в Вашингтон для того, чтобы обсудить с высокопоставленными лицами Белого дома важные вопросы, а также успела сделать несколько памятных фото.
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На некоторых из кадров вид Джоли несколько смутил фанатов – некоторые поклонники пишут Джоли о том, что ей пора записаться на прием к косметологу. Мол, выглядит она измученной и сильно постаревшей.
В комментариях и под ее личным постом пользователи заметили, что Джоли выглядит уставшей и измученной, а морщины ее портят.
В Белом доме актриса и режиссер обсуждала с членами Конгресса и членами администрации президента Джо Байдена действие закона о насилии в отношении женщин. После этого Джоли также успела пообщаться с гимнастками сборной США.
После череды деловых встреч Анджелина поспешила вернуться домой к детям.
Напомним, что Джоли застала красоток-дочерей за любимым занятием: "Что за милота?".
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли с необычным макияжем удивила внешностью: "Столько процедур на лице".
Также Politeka писала, что Джоли показала, насколько красивой можно быть в расстегнутой рубашке: "А радости сколько".