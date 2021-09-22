Культовая американская актриса Анджелина Джоли покорила поклонников красотой на архивном кадре со съемок с Джонни Деппом

Как известно, в последние годы голливудская звезда стала реже появляться в крупных проектах и на светских мероприятиях, сосредоточившись на благотворительной и социальной деятельности. Однако, поклонники со всего мира не забывают своего кумира, и продолжают делиться в соцсетях как новыми, так и архивными кадрами с Анджелиной Джоли.

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц актрисы в Инстаграм появилось фото со съемок известного фильма «Турист», в котором главные роли сыграли Джоли и Джонни Депп.

На фото запечатлен момент, когда актеры снимали сцену на катере. Депп в голубой рубашке смотрит прямо в камеру, а Джоли в кремовом свитере мило прикрыла глаза от солнца и сощурилась.

Стоит отметить, что в этом фильме между актерами была романтическая линия.

Поклонники актеров не смогли пройти мимо этого поста.

«Королева», «Мой любимый фильм», «Ты лучшая актриса», «Ты милая женщина, я тебя уважаю», «Я люблю их обоих», - пишут люди.

Напомним, разборки Брэда Питта и Анджелины Джоли вспыхнули с новой силой.

Как сообщала Politeka, Марго Робби, которую подозревают в романе с Бредом Питтом, очаровала видом в белом наряде.

Также Politeka писала, что дочь Анджелины Джоли Захара ошеломила видом в супермаркете.