Актриса Анджелина Джоли, бывшая жена Беда Питта, а сейчас посол доброй воли ООН, показала себя в новом образе, порадовав фанатов.
Как пишет Politeka.net, Анджелина Джоли является актрисой мирового масштаба. Звезда снялась в десятках фильмов и продолжает работать в кадре. Актриса получила "Оскар", три "Золотых глобуса" и множество других наград. 46-летняя звезда не ведет страничку в Инстаграм, но фанаты активно ведут фан-профили в социальной сети.
Так, на одной из самых популярных фан-страничек появилось новое фото Джоли. Звезда была в блузе, верхнии пуговки которой расстегнула. Анджелину сфотографировали в движении, что добавило эффектности кадру.
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Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Прекрасная", "Вау, лук удивительный", "Прекрасная королева красоты", "Как прикажете, Королева!", "Я так сильно тебя люблю".
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