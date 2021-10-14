Актриса Анджелина Джоли, бывшая жена Беда Питта, а сейчас посол доброй воли ООН, показала себя в новом образе, порадовав фанатов.

Как пишет Politeka.net, Анджелина Джоли является актрисой мирового масштаба. Звезда снялась в десятках фильмов и продолжает работать в кадре. Актриса получила "Оскар", три "Золотых глобуса" и множество других наград. 46-летняя звезда не ведет страничку в Инстаграм, но фанаты активно ведут фан-профили в социальной сети.

Так, на одной из самых популярных фан-страничек появилось новое фото Джоли. Звезда была в блузе, верхнии пуговки которой расстегнула. Анджелину сфотографировали в движении, что добавило эффектности кадру.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная", "Вау, лук удивительный", "Прекрасная королева красоты", "Как прикажете, Королева!", "Я так сильно тебя люблю".

Напомним, Джоли заставила мужчин оборачиваться, показав фигуру в силуэтном платье

А еще Politeka писала, что Евгения Власова преобразилась в Анджелину Джоли, попав в неловкую ситуацию

Также Politeka сообщала, что Джоли показала, как выглядеть соблазнительно в простой белой майке