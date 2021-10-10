Культовая голливудская актриса и кинорежиссер Анджелина Джоли уже редко появляется под прицелом камер, однако ранее звезда хвасталась модными образами при каждом удобном случае на мероприятиях.

Популярная актриса предпочитает сейчас держаться подальше от внимания прессы и фотографов, а также не дает интервью. Однако несколько лет назад, еще до развода с Брэдом Питтом и до всех судебных разбирательств артистка была заметно смелее.

На фан-страницах любят вспоминать лучшие образы Джоли, а также восхищаются ее природными данными, ведь именно из-за них Джоли стала примером для косметологов по всему миру. На одном из таких кадров артистка смогла доказать, что выглядеть хорошо можно и в простой белой майке.

«Замечательная королева; такая красивая дама😍; Не реально красивая!; Красивая ❤Линда; Красивая и такая роскошная ; верните это в моду; Выглядеть модно всегда – это искусство; Хорошо 👍; Эти глаза самые красивые 😍🔥; Любовь всей моей жизни; Искренне, так очень красиво и мило! Хороших и счастливых выходных; Вы великая актриса, я желаю Вам всего наилучшего» - пишут восхищенные пользователи.

Несколько дней назад 46-летняя актриса впервые за долгое время прошлась по красной ковровой дорожке вместе с 16-летней дочерью Захарой. Причем появление артистки сразу привлекло к себе внимание благодаря ее наряду.

Напомним, Джоли в светлом макси-платье прошлась по красной дорожке с приемной дочерью.

Как сообщала Politeka, Джоли впервые за несколько лет устроила публичный выход в свет с приемной дочерью.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли нашла замену Брэду Питту, с которым опять судится.