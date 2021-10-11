Культовая голливудская актриса и кинорежиссер Анджелина Джоли практически не снимается в новых кинолентах, однако поклонники часто вспоминают лучшие образы актрисы в ее последних фильмах.

Известная актриса может похвастаться довольно обширным списком ролей, которые сделали ее еще популярнее, чем раньше. Причем некоторые образы в фильмах стали культовыми, а стильные наряды Джоли до сих пор считаются примерами для многих женщин.

Сама звезда и в реальной жизни придерживается консервативного стиля без лишней открытости, поэтому привлекает внимание к себе именно стройной фигурой и уникальными чертами лица. Поклонники решили вспомнить в Инстаграм, один из образов Анджелины, который им запомнился.

Еще до экстремального похудения артистка подчеркивала тонкую талию силуэтными платьями длинны миди и аккуратными аксессуарами, распуская локоны. В фильме Джоли предстала с новой стороны:

«OMG, кто эта феноменальная красотка, королева ангелов, которая делает меня счастливым; Название фильма?; идеальная мисс очарование; хочется видеть больше таких образов😢; Шикарный хороший вид😮; Такая красивая😍; Идеальная леди, так надо уметь», - пишут фанаты.

Как известно, после развода с Брэдом Питтом Джоли начала вести более закрытый образ жизни, практически отказавшись от появления на красных дорожках и светских мероприятиях. Впрочем, в последнее время актриса снова стала сниматься в крупных проектах и чаще выходить в свет.

А тем временем поклонники продолжают регулярно находить новые и архивные фото Анджелины, и публиковать их в фан-группах. На одной из таких страниц в Инстаграм появился кадр с молодой Анджелиной.

Напомним, Джоли в светлом макси-платье прошлась по красной дорожке с приемной дочерью.

Как сообщала Politeka, Джоли впервые за несколько лет устроила публичный выход в свет с приемной дочерью.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли нашла замену Брэду Питту, с которым опять судится.