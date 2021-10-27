Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, которая посетила премьеру показа филмьа "Вечные" вместе с детьми, озадачила внешним видом с накладными прядями.

Недавно голливудскую актрису Анджелину Джоли раскритиковали в сетях за прическу, с которой она появилась на римской премьере фильма «Вечные», поскольку накладные пряди были неровными и криво наложенными.

Так, Анджелина появилась на публике в длинном платье от Versace, а длинные наращенные волосы оставила не уложенными.

«Вижу, что в Голливуде так и не научились наращивать волосы Бог с ним, с этими волосами, Анджелина смотрится роскошно в свои 46. Думаете ботокс? И похоже не одна я заметила этот косяк. Но как можно успеть все контролировать самостоятельно? Это нереально! У каждой звезды для этого есть команда людей: стилист, визажист, помощник, директор. Команда должна чуть ли не «вылизать» звезду перед выходом свет» - написала Никитюк.

Отметим, фанаты же предпочитают вспоминать прошлое актрисы. То время, когда она еще часто экспериментировала со стилем, выбирала яркий макияж и меняла прически.

К тому же Анджелина ранее часто красила волосы и успела побывать в образе роковой брюнетки, шатенки и даже блондинки на какое-то время.

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