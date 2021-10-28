Известная телеведущая Леся Никитюк, которая ведет программу "Хто зверху?" вместе с Сергеем Притулой, позабавила честными кадрами со своей тренировки после небольшого перерыва.

Телеведущая удивляет кадрами из разных фотосессий, а также показывает разные преображения для работы на шоу. Причем не боится Никитюк показаться забавной или неловкой во время видео в гримерке.

В этот раз Никитюк захотела показать, как обычно проходят ее тренировки и как она занимается с тренером даже несмотря на то, что она часто делает перерывы. Как оказалось, Никитюк умеет хорошую фигуру, но чтоб она оставалась такой и дальше, надо много трудится.

«Короткий обзор тренировки. Я пропустила две недели… пляски, гулянки. Умирала! А на видео медленно и легко. Пресс печет дважды, как хорошая аджика», - рассказала Никитюк под серией кадров.

Ранее телеведущая опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Леся Никитюк в стильном наряде в коричневых цветах позирует на фоне тыкв. Стоит отметить, что у неё шикарные длинные ноги, которые Никитюк не упускает момента показать.

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