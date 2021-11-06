Участники "Україна має талант" удивили судей актрису Ксению Мишину, шоумена Сергея Притулу и хореографа Евгения Кота своими экстрасенсорными способностями.
В новом посте на официальной страничке проекта сделали анонс предстоящего выпуска (в эту, 6 ноября, в 19 часов на СТБ), передает Politeka.net. На "Україна має талант" придут супруги Марина и Джеймс (она – украинка из Днепра, он – британец), которые утверждают, что могут читать мысли других людей и безо всякого рентгена угадывать, что находится у человека в кармане.
"Для перформанса менталистов на сцене "Україна має талант" судьи достанут совершенно случайные вещи из своих карманов и сумок, чтобы Марина попыталась угадать вещь и описать ее. А Сергей Притула настолько войдет в кураж, что даже даст прочитать номер своей карты… Притула: "Мне пришлось изменить код карты из-за них! 😲", - говорится в анонсе.
Не все пользователи пришли в восторг, некоторые скептически отнеслись к столь неоднозначному таланту.
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