Известный хореограф и судья "Україна має талант" Женя Кот показал фото, на котором целует жену в живот, после чего поползли слухи о грядущем пополнении в их семье.
Об этом артист рассказал в новом интервью.
Евгений Кот является известным танцором и хореографом. Он прославился на шоу "Танці з зірками", где выходил на паркет с актрисой Ксенией Мишиной. Через несколько месяцев они смогли одержать победу, а сейчас они стали новыми судьями шоу "Україна має талант.
Кстати, участие в шоу «Україна має талант» стало судьбоносным для Евгения. Там он встретил свою жену — Наталью Татаринцеву.
А недавно супруги заинтриговали публику интересным кадром.
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Евгений Кот признался, действительно ли они ждут пополнения.
«И везде стали писать, что мы ждем рождения ребенка. Но на самом деле это просто фото, сделанное случайно на стадионе в Киеве, где Наталья проводила свой мастер-класс. Она стояла на столе, а я подошел и поцеловал ее. Все остальное о нас додумали», - признался хореограф.
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