Известный хореограф и судья "Україна має талант" Женя Кот показал фото, на котором целует жену в живот, после чего поползли слухи о грядущем пополнении в их семье.

Об этом артист рассказал в новом интервью.

Евгений Кот является известным танцором и хореографом. Он прославился на шоу "Танці з зірками", где выходил на паркет с актрисой Ксенией Мишиной. Через несколько месяцев они смогли одержать победу, а сейчас они стали новыми судьями шоу "Україна має талант.

Кстати, участие в шоу «Україна має талант» стало судьбоносным для Евгения. Там он встретил свою жену — Наталью Татаринцеву.

А недавно супруги заинтриговали публику интересным кадром.

Евгений Кот признался, действительно ли они ждут пополнения.

«И везде стали писать, что мы ждем рождения ребенка. Но на самом деле это просто фото, сделанное случайно на стадионе в Киеве, где Наталья проводила свой мастер-класс. Она стояла на столе, а я подошел и поцеловал ее. Все остальное о нас додумали», - признался хореограф.

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