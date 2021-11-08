Известная актриса, "Холостячка" и судья "Україна має талант" Ксения Мишина объяснила, почему нажала золотую кнопку на выступлении менталистов.

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостячка". Также актриса является судьей шоу "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой и Евгением Котом.

Так, на этот раз актриса опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ксения Мишина решила объяснить, почему она нажала золотую кнопку на выступлении менталистов.

"Я еще хотела поговорить с вами касательно вчерашнего эфира "Україна має талант" и моей золотой кнопки, потому что прочитала очень много комментариев по поводу того, что это всё подстава. Судьи подстава, менталисты подстава, устройство в глазах/ушах/во рту, это азбука Морзе, это он отстукивал правым пальцем левой ноги и так далее", - пожаловалась Ксения Мишина.

"Ребята! Уже за это можно нажать золотую кнопку. Такая магия творилась на сцене и до сих пор никто из департаментов не разгадал и не знает, в чем же эта магия, и в чем секрет. Поэтому если у вас есть версия, можете мне написать и выиграть 100 тысяч долларов", - предложила судья "Україна має талант".

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