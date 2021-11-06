Известная украинская актриса, героиня первого сезона шоу "Холостячка" и судья "Україна має талант" Ксения Мишина откровенно призналась, как оказалась в психбольнице.

Как пишет Politeka.net, сейчас 32-летняя Ксения Мишина популярная актриса, судья нового сезона шоу "Україна має талант". В своем Instagram Мишина часто публикует личные фотографии и делится мыслями. В этот раз актриса решила рассказать поклонникам о своих проблемах, из-за которых оказалась в психбольнице. По словам Мишиной во время учебы в университете она была очень подавлена, у нее даже начались панические атаки. Все началось тогда, когда Мишина выпила черный кофе и почувствовала себя очень плохо.

"С того дня начался мой персональный ад. Ежедневно начались панические атаки. НИКТО НИКОГДА НЕ ПОЙМЁТ ЭТО СОСТОЯНИЕ, НЕ ИСПЫТАВ ЕГО. Это сломило меня, я слегла. Буквально. Когда мое тело принимало вертикальное положение ему становилось настолько плохо, что я не могла сделать и шага. Именно тогда я узнала, какие бывают страхи у людей: страх смерти, страх жизни, страх всего! Ко мне ежедневно приезжали "скорые" и понижали давление, успокаивая мою разгулявшуюся психику, которая никак не хотела работать на меня. ", - рассказала Мишина.

Родители пытались найти причину и обращались ко многим врачам, Мишина даже оказались в психбольнице, откуда ее направили к психотерапевту.

История Ксении потрясла Владимира Остапчука, Максима Леонова, дочь Елены Кравец, актрис Елену Светлицкую и Наталью Денисенко, Александра Стоянова, Ольгу Жуковцову.

"Огоооо, даже не подумала бы, что такое прошла. Какая ты сильная, Ксю ❤️ ", - написала аторка Светлицкая.

Напомним, что Ксению Мишину, которая победила в шоу "Танці з зірками" и стала первой "Холостячкой", недавно пригласили стать судьей шоу "Україна має талант" с Сергеем Притулой и Евгением Котом. В одном из выпусков проекта Мишина воспользовался золотой кнопкой и отправила одного из участников сразу в финал.

Ранее Politeka писала, что судья "Україна має талант" Мишина отправила участника сразу в финал: "Отвал башки".

Напомним, что Ксения Мишина после разрыва с Эллертом засветилась с эпатажным Melovin'ом: "Какая шикарная новость".

A еще Politeka сообщала, что Притула преподал урок Коту и Мишиной на "Україна має талант", заставив Подкопаеву хохотать: "Sorry but excuse me!".