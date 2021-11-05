Найбільш епатажного українського співака MELOVIN'А (Костянтина Бочарова) зняли на одному зі світських раутів з "Холостячкою" Ксенією Мішиною, яка нещодавно розлучилася зі сценаристом Олександром Еллертом.

Так, MELOVIN зголосився допомогти ведучій Каті Осадчій, яка стала мамою втретє в серпні, і замінив її в програмі "Світське життя". Співак із задоволенням приміряв роль ведучого.

"Поки Катерина Осадча проводить час з сім'єю - я прикрию її в ролі ведучого на вахті всіх сенсацій! Дивіться вже скоро на 1 + 1🔥 😈", - раніше оголошував артист у себе в Instagram.

Завданням MELOVIN'А було побувати на червоній доріжці спектактя "Жизель" з примою-балериною і суддею "Танців з зірками" Катериною Кухар. Співакові вдалося взяти інтерв'ю у багатьох зірок, в тому числі й у Ксенії Мішиної. На офіційній сторінці "Світського життя" в Інстаграм опублікували їх спільне фото, передає Politeka.net.

MELOVIN вразив незвичайним ансамблем в одязі з жабо і брюками-кюлотами, а "Холостячка" прийшла на виставу в червоному піджаку з поясом-корсетом.

Публіка жадібно коментує:

"ВАУ🔥чекаю з нетерпінням випуск🙌"

"Подивлюся обов'язково, заінтригували. MELOVIN 🔥"

"Яка шикарна новина"

"Буде цікаво👍"

"Образ карколомний🔥 😻"

"Прекрасний ведучий 🖤"

"Несподівано, але дуууже цікаво😍"

"У Каті Осадчої гарний капелюшок, а у тебе чудове жабо і окуляри"

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