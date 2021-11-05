Найбільш епатажного українського співака MELOVIN'А (Костянтина Бочарова) зняли на одному зі світських раутів з "Холостячкою" Ксенією Мішиною, яка нещодавно розлучилася зі сценаристом Олександром Еллертом.
Так, MELOVIN зголосився допомогти ведучій Каті Осадчій, яка стала мамою втретє в серпні, і замінив її в програмі "Світське життя". Співак із задоволенням приміряв роль ведучого.
"Поки Катерина Осадча проводить час з сім'єю - я прикрию її в ролі ведучого на вахті всіх сенсацій! Дивіться вже скоро на 1 + 1🔥 😈", - раніше оголошував артист у себе в Instagram.
Завданням MELOVIN'А було побувати на червоній доріжці спектактя "Жизель" з примою-балериною і суддею "Танців з зірками" Катериною Кухар. Співакові вдалося взяти інтерв'ю у багатьох зірок, в тому числі й у Ксенії Мішиної. На офіційній сторінці "Світського життя" в Інстаграм опублікували їх спільне фото, передає Politeka.net.
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MELOVIN вразив незвичайним ансамблем в одязі з жабо і брюками-кюлотами, а "Холостячка" прийшла на виставу в червоному піджаку з поясом-корсетом.
Публіка жадібно коментує:
"ВАУ🔥чекаю з нетерпінням випуск🙌"
"Подивлюся обов'язково, заінтригували. MELOVIN 🔥"
"Яка шикарна новина"
"Буде цікаво👍"
"Образ карколомний🔥 😻"
"Прекрасний ведучий 🖤"
"Несподівано, але дуууже цікаво😍"
"У Каті Осадчої гарний капелюшок, а у тебе чудове жабо і окуляри"
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