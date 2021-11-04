Відома українська акторка та учасниця першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла шанувальникам, що зібралася на інтерв’ю до Олексія Дурнєва.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram популярна акторка та суддя нового сезону шоу "Україна має талант" Ксенія Мішина записала сторіс з машини, у якому повідомила, що їде на інтерв’ю до скандального Олексія Дурнєва, який нещодавно мав конфлікт із телеведучою Лесею Нікітюк і Машою Єфросініною.

"Друзі, у мене сьогодні дуже відповідальна подія – я зараз їду на інтерв’ю з Льошою Дурнєвим. Льош, сказати чесно, я їду повеселитися і поржати, тому готуйся", - попередила Ксенія.

Згодом вона опублікувала відео з Дурнєвим, але без звуку, тому про що говорили зірки невідомо.

Нагадаємо, що Олексій Дурнєв вляпався у скандал відразу із декількома українськими знаменитостями. Спершу Дурнєв мав конфлікт із відомою телеведучою Лесею Нікітюк. Так, в одному зі своїх відео на ютуб Дурнєв різко висловився про ріст Лесі і сказав, що всі красиві жінки – невисокі. Телеведуча не стала мовчати та записала гумористичне відео, де переодяглася в провідницю, та передала привіт своїм "колегам" – Маші Єфросініній та Олі Поляковій, які також дуже високі (180 см обидві). Окрім цього, Леся різко відповіла і зачепила Дурнєва за його ріст.

На цьому скандали з Олексієм не закінчилися. Влітку цього року він зачепив і Машу Єфросініну. Дурнєв відмовився прийти до неї на інтерв’ю, "оскільки Єфросиніна не розуміє, вона суперзірка з минулого або інтерв'юер". Це дуже зачепило ведучу, яка назвала витівку Олексія "дешевим лицемірством".

Рaніше Politeka писала, що Дурнєв видав нові подробиці скандалу з Єфросиніною, замішана екснаречена Козловського: "Так, це правда".

Нагадаємо, що Дурнєв після сварки з Нікітюк зробив новий випад в її бік: "Після її смерті...".

A ще Politeka повідомляла, що учасниця "Україна має талант" з "двома" головами змусила Притулу і Мішину розкрити роти від подиву: "Який хіт".