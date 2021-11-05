"Холостячка" і переможниця "Танців з зірками" Ксенія Мішина, яка стала суддею "Україна має талант", відправила одного з учасників шоу у фінал.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є успішною актрисою, яка знялася в безлічі картин. Кілька років тому артистка вийшла на паркет "Танців з зірками", а після цього стала першою "Холостячкою". Тепер Мішину запросили судити проект" Україна має талант", який був на паузі кілька сезонів.

У промо до нового випуску було показано уривки випуск на Ютуб-каналі шоу. На одному з них Ксенія Мішина натиснула золоту кнопку. Це означало, що учасник проходить відразу у фінал. Також частково були показані виступи самих учасників та емоції суддів.

Фанати поставили десятки лайків і написали коментарі:

"Україна має талант, вогонь", "це дуже круто, особливо, коли дівчина стояла на людині", "це відвал голови, дуже красиво, супер", "я аж заплакав".

Нагадаємо, учасниця "Україна має талант" з "двома" головами змусила Притулу і Мішину розкрити роти від подиву

А ще Politeka писала, що 13-річний учасник довів Мішину до мурашок, а Притулу до сліз на "Україна має талант"

Також Politeka повідомляла, що ведучий «Україна має талант " Решетник розвалився на дивані, заінтригувавши українців



