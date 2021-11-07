Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Єлизавета Крутікова вразила своїм талантом на шоу "Україна має талант".

Як передає Politeka.net, Єлизавета Крутікова вже з'являлася на телепроєкті "Холостяк", де боролася за серце Михайла Заливако. Цього разу вона прийшла показати свої вміння на "Україна має талант".

Єлизавета Крутікова вийшла на сцену "Україна має талант" в червоному купальнику і чорному піджаку.

Вона показала неймовірні вміння за допомогою повітряної гімнастики.

На сцені вона змусила суддів кричати від захвату.

"Зараз Холостяк ось так кусає свої лікті. З тебе така енергія, просто пре, я не знаю, як це ще можна пояснити...Ти талановита, ти красива, ти просто вау!",- відреагувала на виступ Ксенія Мішина.

Також, в залі був присутній фіналіст першого сезону "Холостячки" Олексій Тригубенко, який знімав виступ учасниці на камеру.

Шанувальники шоу залишили безліч коментарів:

"Це сама божевільна повітряна гімнастка, що я бачив. Скільки всіх цих шоу талантів вже пройшло, ця побила всі рекорди. Саме втілення слова "безстрашність". Це було дуже сильно. Приголомшлива жінка"

"Ось хто заслуговує Золотої Кнопки! Ось це робота!"

"Дівчина прекрасна, крута і сильна! Аж дух захоплює. Тільки страшно, що без страховки-адже найголовніше-життя і здоров'я"

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