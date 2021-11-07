Участница 11-го сезоная шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Елизавета Крутикова поразила своим талантом на шоу "Україна має талант".

Как передает Politeka.net, Елизавета Крутикова уже появлялась на телепроекте "Холостяк", где боролась за сердце Михаила Заливако. На этот раз она пришла показать свои умения на "Україна має талант".

Елизавета Крутикова вышла на сцену "Україна має талант" в красном купальнике и черном пиджаке.

Она показала невероятные умения с помощью воздушной гимнастики.

На сцене она заставила судей кричать от восторга.

"Сейчас Холостяк вот так кусает свои локти. С тебя такая энергия, просто прет, я не знаю, как это еще можно объяснить...Ты талантливая, ты красивая, ты просто вау!", - отреагировала на выступление Ксения Мишина.

Также, в зале присутствовал финалист первого сезона "Холостячки" Алексей Тригубенко, который снимал выступление участницы на камеру.

Поклонники шоу оставили множество комментариев:

"Это самая сумасшедшая воздушная гимнастка, что я видел. Сколько всех этих шоу талантов уже прошло, эта побила все рекорды. Само воплощение слова "бесстрашие". Это было очень сильно. Потрясающая женщина"

"Вот кто заслуживает Золотой Кнопки! Вот это работа!"

"Девушка прекрасна, крута и сильна! Аж дух захватывает. Только страшно,что без страховки - ведь самое главное - жизнь и здоровье"

Ранее сообщалось, заплаканная Лиза из "Холостяка" рассказала, что с ней происходит: "На самом деле очень тяжело..."

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