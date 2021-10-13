Бывшая участница шоу "Холостяк-11", главным героем которого был Михаил Заливако, Лиза Крутикова не сдержала эмоций и поделилась откровенным признанием.

Гимнастка Лиза Крутикова вместе с другими участницами проекта боролась за сердце "холостяка", передает Politeka.net. Девушка покинула шоу из-за того, что, по мнению Заливако, она высказывала ему много претензий.

В новых сторис девушка рассказала, что сейчас занимается с психологом.

«На самом деле очень тяжело такому сильному человеку, как мне, признавать свои слабые стороны. И в ходе сессий я чаще замечаю, что злюсь в основном на себя, хотя должна на других», - призналась девушка со слезами на глазах.

Лиза призналась, что долгое время отказывалась обращаться к психологу.

Напомним, после участия в «Холостяке» Лиза пришла на другой проект - "Україна має талант". Там она заставила судей и зрителей кричать от восторга.

Напомним, претендентка на сердце Заливако предстала перед Притулой и Мишиной на "Україна має талант"

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