Отвергнутые претенденты на руку и сердце главных героев "Холостячки" и "Холостяка"Алексей Тригубенко и Лиза Крутикова, развлекались прямо в автомобиле

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Алексей Тригукбенко показал красотку Лизу Крутикову, с которой развлекался вечером в своей машине, под трек "Истеричка" группы Artik & Asti. Лиза танцевала, а Алексей отвлекался от дороги.

При этом Лиза в перерывах между припевом "Больше не плачет, не плачет в нее влюблен новый мальчик..." сказала Алексею: "Леха, на дорогу смотри!"

А Алексей подписал видео вопросом к своим поклонникам: "Может пригласить Лизу Крутикову на свидание?" и предложил ответить "да" или "нет".

В предыдущих сторисах Алексей показал Лизу, которая приехала на шашлыки, и играл с ней в теннис. Он поддержал девушку, которую "отверг" Михаил и заявил, что вся страна болеле за нее. Однако девушка сказала, "что поделаешь, не судьба!" и парочка отправилась играть в настольный теннис.

Напомним, в шестом выпуске реалити-шоу "Холостяк" воздушная гимнастка Лиза Крутикова попрощалась с Михаилом Заливако. В прощальном посте Лиза написала трогательную речь о том, что не смогла сдерживать свои чувства, ведь Михаил флиртовал и был на свидании не только с ней. Девушка написала, что было больно, но она установила для себя, что раз не смогла дальше бороться за Михаила, значит он не ее судьба. Также девушка призналась, что более ранима, чем думала о себе.

Напомним, что измученный финалист "Холостячки" Тригубенко борется с последствиями тяжелой болезни: "Со мной такого еще не было..."

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