Финалист шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко сообщил о шокирующих последствиях перенесенного заболевания

Как передает Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм финалист реалити-шоу признался, что происходит каждое утро после болезни.

Он записал несколько небольших видео, признаваясь, что ему до сих пор не удалось восстановиться после ковида:

"Всем привет, мои хорошие, не знаю как у вас, а у меня после этого ковида, каждый день плохое настроение. То есть я просыпаюсь с плохим настроением и в течении дня пытаюсь себе его как-то поднять", - признался Алексей.

Далее мужчина заявил, что подозревает, вирус воздействует на нервную систему:

"Не знаю, что это такое. В общем, мне кажется, что ковид влияет на нервную систему человека. Потому что такого со мной никогда не было".

Ранее Тригубенко жаловался на вечернюю тревожность. Настроение, говорит финалист реалити-шоу, вообще не нравится, потому что возникла какая-то непонятная тревожность. Теперь Алексей поведал, что уже два дня как вышел на работу, и приезжая в 19:00 сразу засыпает. "Только прихожу домой и на диванчике очень быстро засыпаю", - сказал Алексей.

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