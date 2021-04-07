Один из самых ярких участников шоу "Холостячка", бизнесмен Алексей Тригубенко, выдал несколько советов

Алексей Тригубенко был одним из главных претендентов на сердце героини шоу "Холостячка", актрисы Ксении Мишиной, пишет Politeka.net. Красотка выбрала другого участника, которым оказался комик Александр Эллерт.

Не заработав победу, бизнесмен все же сумел завоевать любовь тысячи фанаток. Сейчас на его страницу подписаны 172 тысячи пользователей сети.

В своем недавнем посте в Инстаграм Алексей решил поделиться советами себе 20-летнему, до того, как познакомился с Мишиной. Запись бизнесмен подкрепил снимком в стильном луке.

В тексте бизнесмен порекомендовал не бросать начатое и не обесценивать себя.

"В 11 классе я начал зарабатывать первые деньги, организовывая с друзьями R’n’B вечеринки🎉. Каждую субботу мы арендовали клуб, приглашали диджеев, придумывали программу и зарабатывали от входа. Сколько людей придет - столько и заработаем, тогда вход стоил 15 грн. В университете мы стали организовывать вечеринки уровня порядком выше и в самых лучших клубах Киева, стали делать не только по субботам, а и в другие дни. Расширялись и росли", - вспомнил Алексей.

По словам участника "Холостячка", хотя бизнес шел хорошо, все же он хотел заняться чем-то более "взрослым". Тогда он перестал организовывать вечеринки и много раз менял свое поле деятельности, потратив пять лет. Сейчас Тригубенко понял, что он заработал бесценный опыт, хотя и не стоило было бросать прибыльное дело, не найдя взамен подходящего.

"Сейчас я понимаю, что этот опыт дал понять, что мне ближе всего что-то организовывать, мне нравится управлять, когда вокруг хаос", - поделился герой "Холостячки".

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