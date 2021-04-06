Яркий участник шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко показал кадры с громкой вечеринки

Как сообщает Politeka.net, яркий участник шоу "Холостячка" и один из главных претендентов на сердце Ксении Мишиной Алексей Тригубенко после участия в проекте все же остался один. Спустя время после съемок в реалити-шоу перспективный жених так и не нашел себе пару, зато завоевал сердца тысяч фанаток, которые теперь поддерживают его в соцсети Instagram. Так, недавно в сторис парень поделился яркими кадрами с громкой вечеринки и рассказал, чтоб это было за мероприятие.

Оказалось, что Алексей посетил празднование дня рождения девушки Надин, которая была участницей нынешнего сезона шоу "Холостяк". Также на вечеринке было множество других участников и участниц этого реалити-шоу, похоже, они успели здорово подружится между собой и теперь проводят время на таких мероприятиях. "Понеслась!", - подписал одну из сторис парень.

В сторис Тригубенко рассказал, что приехал на день рождения Надин сразу после съемок, а потом на утро после празднования, невыспавшийся, снова отправился на съемочную площадку. На некоторых кадрах видно, что холостяк Алексей весело зажигает с еще одной экс-участницей "Холостяка" Александрой Миколюк. Парочка энергично танцует, как будто не замечает никого вокруг.

Отметим, что недавно Алексей Тригубенко сильно переболел коронавирусом, о чем рассказывал поклонникам в соцсети. Однако, после того, как поправился, продолжил активный образ жизни и теперь, даже несмотря на карантин, посетил громкую вечеринку.

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