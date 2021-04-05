Финалист одного из самых популярных реалити-шоу "Холостячка", соперник Александра Эллерта, Алексей Тригубенко, похвастался своим приобретением

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Тригубенко решил всем рассказать о своей красотке, и показал ее на фото.

Белоснежная машина, мечта Алексея, по его словам скоро будет в его руках. Тригубенко купил новую машину. Вот, что известный "холостяк" рассказывает в сторис:

"Я совсем забыл вам рассказать - я купил машину. В пятницу мы выиграли аукцион, и я купил Audi А5 2018 года, белая, купе, просто такая красотка! Я считаю, что это самое красивое купе, которое есть. Об этой машине я реально мечтал и самому аж не верится, что я скоро буду на ней ездить", - рассказал финалист "Холостячки".

В следующем сторис Тригубенко рассказал, что его мечта через два месяца будет уже у него:

"Буквально через 2 месяца она приезжает, я ее восстанавливаю и катаюсь. Поэтому, я счастлив! У меня скоро будет тачка! Можете меня поздравить!"

Вдохновленный мужчина просто сиял от счастья, рассказывая о своем новом приобретении.

Не так давно Алексей Тригубенко, завидный жених и любимец многих девушек, решил посоветоваться, кто может стать мотиватором в его жизни. Поклонники сошлись в мнении, что Алексею необходима любимая женщина, ведь спустя время после съемок в реалити-шоу перспективных жених так и не нашел себе пару.

В архивах реалити-шоу сохранилась информация, что Алексей занимается бизнесом такси, предоставляя автомобили таксистам в аренду. на момент участия в проекте "Холостячка" у Алексея было в наличие 140 актомобилей.

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