Финалист одного из самых популярных реалити-шоу "Холостячка", соперник Александра Эллерта, Алексей Тригубенко, похвастался своим приобретением
Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Тригубенко решил всем рассказать о своей красотке, и показал ее на фото.
Белоснежная машина, мечта Алексея, по его словам скоро будет в его руках. Тригубенко купил новую машину. Вот, что известный "холостяк" рассказывает в сторис:
"Я совсем забыл вам рассказать - я купил машину. В пятницу мы выиграли аукцион, и я купил Audi А5 2018 года, белая, купе, просто такая красотка! Я считаю, что это самое красивое купе, которое есть. Об этой машине я реально мечтал и самому аж не верится, что я скоро буду на ней ездить", - рассказал финалист "Холостячки".
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В следующем сторис Тригубенко рассказал, что его мечта через два месяца будет уже у него:
"Буквально через 2 месяца она приезжает, я ее восстанавливаю и катаюсь. Поэтому, я счастлив! У меня скоро будет тачка! Можете меня поздравить!"
Вдохновленный мужчина просто сиял от счастья, рассказывая о своем новом приобретении.
Не так давно Алексей Тригубенко, завидный жених и любимец многих девушек, решил посоветоваться, кто может стать мотиватором в его жизни. Поклонники сошлись в мнении, что Алексею необходима любимая женщина, ведь спустя время после съемок в реалити-шоу перспективных жених так и не нашел себе пару.
В архивах реалити-шоу сохранилась информация, что Алексей занимается бизнесом такси, предоставляя автомобили таксистам в аренду. на момент участия в проекте "Холостячка" у Алексея было в наличие 140 актомобилей.
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