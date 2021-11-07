Відома українська актриса, перша "Холостячка" і суддя "Україна має талант" Ксенія Мішина показала, як і з ким проводить вечір вихідного дня.

Як пише Politeka.net, в Instagram 32-річна Мішина опублікувала сторіс з машини, засвітивши відразу трьох дітей. На відео потрапив син актриси Платон і ще два хлопчики. Вони їли бургери з Mcdonald's, а Мішина розповідала, що забрала їх з цікавого івенту.

"Забрала своїх пацанів. Голодні, але зате задоволені. Розповідайте, що ви робили. Розпалювали багаття, будували бази, виживали? Клас. Ось так ось. Мої бійці", - звернулася Мішина до сина.

Відзначимо, що після перекусу актриса відвела хлопчиків в ресторан, оформлений в стилі поїзда. Зірка щиро насолоджувалася компанією і ділилася своїми враженнями з шанувальниками.

Як відомо, Мішина одна виховує свого сина Платона. На початку кар'єри їй допомагали батьки, з якими вона залишила хлопчика в Криму. Пізніше зірка забрала сина до Києва.

Нагадаємо, що Мішина показала себе після експерименту з образом: "приходиш на побачення...".

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