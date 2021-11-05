Відома українська актриса і "Холостячка" Ксенія Мішина, яка є суддею шоу "Україна має талант", приміряла фільтр і показала себе.
Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостячка". Нещодавно актриса оголосила, що вона стала однією з суддів шоу "Україна має талант".
Так, на цей раз актриса опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ксенія Мішина, сидячи в машині, вирішила спробувати на собі фільтр в соціальних мережах. Під цим фільтром у неї стала ідеальна шкіра і натуральний макіяж.
"Боже, ось це фільтри, яка краса! Уявляєте, він такий пише: "Вау, яка ти красива! Підемо на побачення", а ти йому "Звичайно, підемо". Приходиш на побачення, а там Аліекспресс", - пожартувала Ксенія Мішина
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Реакцій і коментарів під відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
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