Відома українська актриса і "Холостячка" Ксенія Мішина, яка є суддею шоу "Україна має талант", приміряла фільтр і показала себе.

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостячка". Нещодавно актриса оголосила, що вона стала однією з суддів шоу "Україна має талант".

Так, на цей раз актриса опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ксенія Мішина, сидячи в машині, вирішила спробувати на собі фільтр в соціальних мережах. Під цим фільтром у неї стала ідеальна шкіра і натуральний макіяж.

"Боже, ось це фільтри, яка краса! Уявляєте, він такий пише: "Вау, яка ти красива! Підемо на побачення", а ти йому "Звичайно, підемо". Приходиш на побачення, а там Аліекспресс", - пожартувала Ксенія Мішина

Реакцій і коментарів під відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

Раніше повідомлялося, Ксенія Мішина після розриву з Еллертом засвітилася з епатажним Melovin'ом: "Яка шикарна новина"

Також, Притула дав урок Коту і Мішиній на "Україна має талант", змусивши Подкопаєву реготати: "Sorry but excuse me!"

Politeka розповідала, учасниця "Україна має талант" з "двома" головами змусила Притулу і Мішину розкрити роти від подиву: "Який хіт"